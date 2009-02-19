Криль: не нужно писать писем МВФ

Народный депутат, лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ считает, что для получения денег Международного валютного фонда нужно менять бюджет, “а не писать письма”.

Как сообщает пресс-служба партии, так депутат прокомментировал призыв премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО совместно обратиться к МВФ.

«Премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО нужно не письма писать в МВФ, а выполнять условия меморандума с МВФ, который она подписала в ноябре прошлого года. Тогда мы сможем рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с МВФ и продолжение кредитования», - заявил, в частности, И.КРИЛЬ.

По его словам, «в то время, когда Эстония без требований МВФ проводит секвестр бюджета, а Россия собирается это сделать со дня на день, правительство Украины заявляет, что не собирается даже пересматривать макроэкономические показатели”. “Все страны пытаются как можно скорее затормозить влияние кризиса, внося изменения в свои бюджеты в соответствии с существующей ситуацией, а наше правительство – скрывает от страны показатели ВВП», - отметил И.КРИЛЬ.

По его мнению, призывы к Президенту свидетельствуют о том, что “ТИМОШЕНКО в который раз ищет, на кого бы спихнуть собственные ошибки”.

«Подпишет Президент или не подпишет обращение к МВФ – денег не будет до тех пор, пока мы не изменим бюджет. А до тех пор Ю.ТИМОШЕНКО может обращаться с просьбой подписать письмо к МВФ хоть к Далай-ламе с Папой Римским – ситуацию это не изменит», - заявил лидер “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала Президента и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА подписать совместное обращение к руководству МВФ о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.

“Премьер-министр инициирует подписание совместной декларации в адрес руководства Международного валютного фонда, в которой мы сообщаем о том, что мы готовы полностью к сотрудничеству, предпринимаем предварительные шаги по программе экономических реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает целесообразным, чтобы под совместной декларацией поставили свои подписи Президент В.ЮЩЕНКО, председатель ВР В.ЛИТВИН, исполняющий обязанности председателя Нацбанка Украины и исполняющий обязанности министра финансов Украины.