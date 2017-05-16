Миссия МВФ приступила к работе в Киеве – представительство Фонда
Текущая миссия проведет анализ выполнения нашей страной программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого возможно предоставление Украине пятого транша кредита Фонда.
Очередная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.
Как сообщили УНИАН в украинском представительстве Фонда, миссия прибыла в столицу и приступила к работе сегодня, 16 мая, как и планировалось ранее.
Текущая миссия проведет анализ выполнения нашей страной программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого возможен четвертый пересмотр программы и предоставление Украине пятого транша кредита Фонда.
Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиард долларов 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.
По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.
Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.