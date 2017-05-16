Миссия МВФ приступила к работе в Киеве – представительство Фонда

Очередная миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.

Как сообщили УНИАН в украинском представительстве Фонда, миссия прибыла в столицу и приступила к работе сегодня, 16 мая, как и планировалось ранее.

Текущая миссия проведет анализ выполнения нашей страной программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого возможен четвертый пересмотр программы и предоставление Украине пятого транша кредита Фонда.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиард долларов 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.