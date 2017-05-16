Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,43 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2643,3401 (16 мая – 2647,1947)

100 EUR – 2923,2698 (16 мая – 2904,5020)

10 RUR – 4,6984 (16 мая – 4,6832)

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Как сообщал УНИАН, 16 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,4100/26,4300 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2411/29,2580 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4334 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 456 сделок на сумму 290,16 миллиона долларов.