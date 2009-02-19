Неплатежеспособные банки нужно национализировать

Государство должно национализировать неплатежеспособные банки, чтобы обеспечить дефляционные условия для населения и бизнеса.

Такое мнение высказал президент Союза арендаторов и предпринимателей Украины Виктор ХМИЛЕВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, для развития бизнеса на сегодня необходимо отменить налоговое давление, законодательно установленное в течение 2008-2009 годов. В частности, предлагается до 2010 года установить налоговые каникулы на прибыль и НДС для работодателей, которые увеличили количество наемных работников не менее чем на 10%.

Кроме того, В.ХМИЛЕВСКИЙ подчеркнул необходимость ответственности банков перед вкладчиками, а также сделать законодательно невозможным изменять договора по кредитованию и возвращение валютных кредитов по курсу Нацбанка в момент подписания договора.