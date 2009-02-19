Состояние бюджетного финансирования районов Киева критическое

Нынешние показатели бюджетов районов столицы на 2009 год разработаны Киевской городской властью на основе необоснованных расчетов, практически выполнить их невозможно, и в случае сохранения такой ситуации финансирование районов города окажется в критическом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Шевченковской в городе Киеве райгосадминистрации Виктор ПИЛИПИШИН от имени большинства председателей столичных РГА.

По его словам, бюджет Киева на 2009 год, который сегодня предлагается на уровне около 17 млрд. грн., в лучшем случае можно выполнить только на 8-9 млрд. грн. В.ПИЛИПИШИН отметил, что в проекте этого бюджета не учтены долги города за 2008 год по уже выполненным работам (около 2,5 млрд. грн.), а наполнение общего фонда на уровне 14,5 млрд. грн., как планирует городская власть, по оценкам налоговиков, недовыполнят приблизительно на 3,5 млрд. грн.

“То есть, нас ожидают очень тяжелые времена”, - сказал председатель Шевченковской РГА. При этом, отметил он, анализ расходов свидетельствует, что городская власть абсолютно не учитывает рисков, связанных с экономическим кризисом.

В.ПИЛИПИШИН сообщил, что в нынешний “кризисный” год КГГА планирует потратить 36 млн. грн. на обустройство терминалов для оплаты въезда в столицу, 44 млн. грн. - на паркоматы, 41 млн. грн. - на коммунальные СМИ, 8 млн. грн. - на стерилизицию собак и даже на ремонт здания КГГА 15 млн. грн. В то же время на помощь детям-сиротам назначено 7 млн. грн., а на ремонт и подготовку школ к новому учебному году денег совсем не предусмотрено.

“Это говорит о том, что власть не поняла до сих пор, какие приоритеты во время кризиса должны быть”, - отметил В.ПИЛИПИШИН. По его убеждению, бюджет нужно формировать таким образом, чтобы, в первую очередь, обеспечить жизнедеятельность города и нормальные условия жизни киевлян.

Вместо этого, по словам В.ПИЛИПИШИНА, городская власть определила нереальные показатели поступлений в бюджеты районов Киева, обязав их самостоятельно выплачивать заработные платы работникам бюджетных учреждений и платить счета за использованные энергоносители. Он, в частности, отметил, что при таком положении в Шевченковском районе уже через месяц возникнут проблемы с выплатой зарплаты бюджетникам.

Руководители других пяти районов столицы подтвердили такую же ситуацию. Так, председатель Дарницкой РГА Виталий СТАШУК сообщил, что показатели поступлений в районный бюджет определены КГГА выше, чем в прошлом, не кризисном, году. В таких условиях, заявил он, районный бюджет недополучит 40 млн. грн., и уже через несколько месяцев возникнет угроза выплаты заработных плат бюджетникам.

Председатель Печерской РГА Сергей СУЩЕНКО отметил, что определенные отчисления в бюджет города не оставили руководителям районов никаких возможностей решать собственные проблемы с ремонтом домов, лифтов и тому подобное. А по словам его коллеги из Святошинской РГА Владимира МАЗЕПЫ, в этом году у них отобрали даже фонд для ликвидации в районе последствий чрезвычайных ситуаций.

Со своей стороны председатель Голосеевской РГА Сергей САДОВЫЙ сообщил, что когда показал объемы поступлений руководителю районной налоговой администрации, который наравне с ним отвечает за наполнение бюджета, тот также подтвердил, что выполнить план поступлений невозможно.

Присутствующие руководители райгосадминистраций Киева выразили готовность к диалогу с городской властью и готовность к поиску компромисса. Однако, констатировали они, уже в течение почти двух с половиной лет руководство КГГА игнорирует их обращения и не реагирует на предложения.

Поэтому они подготовили и направили в адрес руководства государства и Киева письма с просьбой отреагировать на угрожающую ситуацию, которая складывается в столице, и принять меры для нормализации взаимодействия городской и районных властей и наведения порядка в столице. Обращения подписали председатели девяти из десяти существующих райгосадминистраций в городе Киеве.