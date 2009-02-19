Ситуация в банковской системе обостряется

В IV квартале 2008 года основные показатели деятельности большинства банков (ликвидность, прибыльность, качество активов) заметно ухудшились. Об этом говорится в аналитическом отчете украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг".

Как отмечается в отчете, значительный отток клиентских ресурсов существенно снизил ликвидность банковских учреждений и поставил ряд финансовых организаций перед угрозой невыполнения обязательств. Действия регулятора по стабилизации ситуации на финансовом рынке не помогли решить глобальную проблему банковского сегмента – восстановление доверия к финансовым учреждениям, хотя позволили многим банкам избежать дефолтов в анализируемом периоде.

Учитывая ситуацию в экономике и на финансовых рынках, в 2009 году рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" ожидает дальнейшего ухудшения качества активов, значительных проблем с ликвидностью у ряда финансовых институтов, ограниченных возможностей рефинансирования внешних заимствований, повышения недоверия между субъектами финансового рынка, вымывания денег из банковской системы, а также увеличения количества случаев оперативного вмешательства НБУ в деятельность банковских учреждений (временные администрации). Это будет стимулировать вынужденную продажу банков, и, как следствие, укрупнение банковской системы за счет поглощения и ликвидации ряда банков.