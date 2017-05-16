Мальта может стать хабом для выхода украинских товаров на рынки Северной Африки – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Мальта может стать хабом для выхода украинских товаров на рынки Северной Африки.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека пресс-конференции по результатам встречи глав государств сегодня в Валлетте, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Порошенко выразил убеждение, что Мальта может стать хабом для украинских аграриев для поставки продукции в Северную Африку и открыть новые возможности для украинской металлургической отрасли.

Порошенко также сообщил о готовности Украины открыть на Мальте центр компании «Антонов», что существенно поспособствует развитию украинской авиационной индустрии. Особо президент подчеркнул важность контактов между людьми, которые открываются сейчас.

По словам Порошенко, подписание целого ряда документов, которое запланировано во время визита, открывает «замечательные возможности для студентов, молодежи, сотрудничества в сфере спорта и бизнеса».

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Стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса, которые открывают новые возможности для двух стран, в частности как на государственном уровне, так и на уровне межчеловеческих отношений.

В свою очередь президент Мальты заявила, что во время встречи с президентом Украины были обсуждены конкретные шаги по сотрудничеству между деловыми кругами Мальты и Украины.

«Между нашими странами существуют огромные возможности по развитию предпринимательства в различных сферах, в частности, в развитии инфраструктуры, морских перевозок», - подчеркнула она.

Президент сосредоточила внимание на возможностях сотрудничества между Украиной как страной Восточной Европы и Африканским континентом при участии Мальты как мощного морского транспортного хаба.