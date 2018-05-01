Контакт под запретом

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, закрепленному указом президента, под санкции в Украине попали 1228 физических лиц и 468 компаний. Традиционно власть ограничила в Украине деятельность крупнейших российских телекомпаний - «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН и ОТР.

В длинном санкционном списке оказались также антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Однако наибольший резонанс в обществе вызвал запрет на использование российских сайтов – социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов Yandex и Mail.Ru. Запрет также распространяется на ряд других российских ресурсов. Например, под санкции попал популярный интернет-портал о кинематографе «Кинопоиск».

В указе отмечается, что доступ на указанные ресурсы будет заблокирован сроком на три года.

В свою очередь бизнес-среда была шокирована требованием отказаться от использования весьма популярного в Украине бухгалтерского программного продукта 1С.

Как пояснил секретарь СНБО Александр Турчинов, через программу 1С Россия осуществляла кибершпионаж и мощные кибератаки. «Было принято решение относительно санкций против предприятий-юридических лиц, которые его (программное обеспечение 1С – УНИАН) распространяют. Хочу сказать, что СБУ выяснила, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть это фактически кибершпионаж», - заявил он.

В то же время украинская компания «Еврософтпром», которая с 2002 года осуществляет обслуживание и техническую поддержку продукта 1С в нашей стране, подобную информацию отрицает, утверждая, что программа не содержит «шпионских» компонентов, а ее безопасность подтверждена сертификатами Государственной службы специальной связи Украины.

Как бы там ни было, в настоящее время альтернатив 1С на украинском рынке не существует. По оценкам экспертов, эту программу использует абсолютное большинство компаний.

«98% бухгалтерского программного обеспечения занимает 1С, соответственно, у каждого первого будут проблемы с программами. Альтернативы этому программному обеспечению сейчас нет», - сообщила УНИАН налоговый консультант киевского центра развития и поддержки бизнеса Александра Томашевская.

По ее словам, предложенные альтернативы являются дорогими и не функциональными. Потому в результате внесения программы 1С под санкции, украинский бизнес оказался в очень затруднительном положении. Успокаивает лишь то, что компании, которые ранее уже приобрели 1С, пока еще смогут ею пользоваться.

Незадолго после того, как 1С подпала под санкции, ряд экспертов высказали мнение, что этот шаг сыграл на руку украинскому аналогу этой программы – продукту «Парус», который активно используется отечественными бюджетными учреждениями. Эта программа дешевле и проще в использовании, чем 1С. Однако, как сообщил УНИАН директор по развитию украинской компании «Парус» Артур Федоренко, их одноименный программный продукт также попал в санкционный список.

«Санкции против нас говорят о том, что мы явно не являемся заинтересованной стороной во введении санкции против конкурентов, в том числе против 1С», - добавил Федоренко.

По его словам, Совет нацбезопасности применил санкции к зарегистрированной в Москве ООО «Корпорации «Парус». Но в этом же списке каким-то образом оказались и украинские компании с похожим названием, которые не имеют абсолютного никакого отношения к России.

«Парус» - это группа украинских компаний! Попадание в санкционный список в отношении группы компаний «Парус» не является правомерным, будет нами обжаловано и воспринимается нами как давление», - заявил Федоренко УНИАН, намекнув, что санкции против 1С и «Паруса» могут быть выгодны какому-то «третьему» игроку на рынке, появление которого следует ожидать в ближайшее время. Но пока что это всего лишь догадки.

На рынке также существует и другой аналог продуктам «1С» и «Парус» - дорогостоящая немецкая программа SAP. Но она не может обеспечить полноценный налоговый учет украинских предприятий, так как является недостаточно гибкой. В программу SAP трудно вносить изменения, в то время как украинское налоговое законодательство меняется регулярно. К тому же в Украине отчетливо наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, умеющих работать с этим системным продуктом.

По мнению главы Совета директоров аудиторской компании «Аксенова и партнеры» GGI Елены Макеевой, одним из сценариев дальнейшего ведения бизнеса для украинских предприятий может стать использование услуг аутсорсинговых компаний, которые обладают дорогостоящим программным обеспечением. «Такая услуга стоит дороже, чем иметь в штате главного бухгалтера, но возможно рост спроса на такую услугу в долгосрочной перспективе сможет удешевить ее в будущем», - сказала она.

По словам Макеевой, такая практика активно применяется в Европе.

Если наша страна позаимствует подобную модель ведения бизнеса, это может задать новый тренд в украинской бухгалтерии. Однако внедрение такой системы потребует гораздо больше времени и внушительных финансовых затрат.

Блокирование сайтов: стоит ли игра свеч

Если бизнес обеспокоен проблемами бухгалтерского учета в связи с исходом 1С, то общественности не дает покоя другой вопрос – запрет на использование популярных в Украине социальных сетей и сайтов.

Документ о продлении санкций вступает в силу со дня его официальной публикации, которая должна произойти не позднее, чем в течение 15 дней с момента подписания указа президентом. То есть, у украинских провайдеров осталось менее половины месяца на то, чтобы полностью перестроить свои системы доступа к интернету и заблокировать запрещенные ресурсы.

Хотя секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал Интернет-провайдеры не ждать отведенного срока, а уже сейчас начинать блокировать подпадающие под санкции российские ресурсы.

"Я обращаюсь к украинским провайдерам не ждать информационного письма от Службы безопасности, а с вдохновением начинать выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны и уже сегодня начинать блокировать российский контент", - заявил он.

Впрочем, представители телеком-отрасли не совсем понимают, зачем стране нужно столь молниеносно закрыть доступ к российским сайтам.

«На мой взгляд, если доступ к этим ресурсам будет ограничен, ничего критичного не случится. Но мы должны понимать, что наше общество много лет находилось в определенном киберпространстве. Если мы хотим из него выйти, этот процесс должен быть последовательным», - считает глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, уточнив, что для большинства участников рынка и даже чиновников новость о занесении российских ресурсов под санкции стала сюрпризом, для некоторых - неприятным.

По его словам, процесс блокировки сайтов является очень трудоемким и затратным. Потому операторам придется изрядно потрудиться для выполнения президентского указа. Особенно пострадают маленькие компании, вынужденные проводить техническое переоснащение. По прогнозам эксперта, решение президента может иметь катастрофические последствия для украинской телеком-отрасли.

«Убытки, если мы говорим о государстве в целом, будут оцениваться в миллионы долларов. Какая-то часть операторов среднего и малого бизнеса вообще может прекратить свое существование», – сказал Федиенко.

При этом стоит подчеркнуть, что пользователи, которые не готовы отказаться от использования российских сайтов, могут и вовсе не ощутить эффекта от санкций. Решение о блокировке данных ресурсов является скорее номинальным, поскольку современные технологии дают возможность с легкостью обходить запрет. «В нелегальном доступе к ресурсам нет никаких проблем. Никто не отменял такие функции, как VPN, анонимайзеры, тот же спутниковый интернет, который в принципе технически невозможно регулировать. То есть это не будет 100% блокировка», – сказал глава Интернет ассоциации.

Собственно, так и случилось. К вечеру команда поддержки сети «Вконтакте» уже предоставила пользователям рекомендации, как восстановить доступ к сети в случае блокирования со стороны оператора или провайдера.

Выполнить нельзя ослушаться

Стоит также отметить, что в украинском законодательстве по-прежнему не прописан механизм ответственности для телеком-компаний, которые не захотят или не успеют заблокировать запрещенные ресурсы. Также отсутствуют технические пояснения, которые объяснили бы операторам, что и как им нужно делать.

Нужно признать, что представители большинства компаний пока сдержанно комментируют тему блокирования российских ресурсов. Так, инженеры одного из крупнейших интернет-провайдеров «Триолан» в настоящее время ищут возможные варианты решения поставленной задачи. Однако в компании пока не могут точно ответить на вопрос о том, как будет реализована техническая сторона вопроса.

Крупный провайдер кабельного телевидения и интернета «Воля» отмечает, что процесс блокировки сайтов является очень сложным и длительным. Сейчас «Воля» оценивает возможные риски и последствия от этого решения, потому о конечных сроках его реализации пока также не сообщает.

Украинские мобильные операторы также были немногословными в своих комментариях. Пресс-службы «Большой тройки» сообщили, что компании детально изучают текст указа президента, оценивают технические возможности, после чего смогут более предметно говорить о технической, финансовой сторонах вопроса, а также о сроках выполнения задачи.

Более четкую позицию сумел выразить лишь оператор «Укртелеком». Так, по данным директора по корпоративным коммуникациям компании Михаила Шуранова, оператор уже начал работы по блокировке российских санкционных сайтов. Согласно предварительной оценке специалистов «Укртелекома», продолжительность работ займет от нескольких дней до недели. Однако Шуранов согласился с тем, что объем работ очень велик, потому выполнение президентского указа потребует больших затрат.

С глаз долой - из сердца вон

Не трудно предположить, что тема запрета российских ресурсов и программных продуктов буквально взорвала интернет-сообщество.

Одни негодуют по этому поводу, другие – поддерживают власть.

Согласно проведенному УНИАН опросу, 66% читателей высказались категорически против решения о запрете российских ресурсов, поскольку оно нарушает демократические свободы граждан. 13% опрошенных, напротив, поддержали решение властей, отметив, что Украине необходимо избавляться от злотворного российского влияния. 11% - в шуточной форме предложили и вовсе запретить использование интернета, как в КНДР, поскольку это существенно упростит всем жизнь. И 10% украинцев ответили, что Украине стоило отказаться от использования восточных ресурсов еще три года назад, чтобы раз и навсегда оборвать все связи с интернет-пространством страны-агрессора.

Таким образом, взгляды общественности разделились.

«Я искренне не понимаю, зачем вводить «совковую» цензуру. Тем более, что такое решение явно не будет работать. Анонимайзеры, VPN и Tor позволяют обходить подобные инициативы даже детям. В РФ, например, торренты и сайты запрещают уже давно, и ничего, спрос на них не уменьшился. А вот за 1С обидно. Но как власти будут контролировать в какой системе мой ФОП ведет бухгалтерию?», - прокомментировал УНИАН соответствующее решение СНБО 29-летний житель Киева Андрей Мартыненко.

«Окей, допустим, в «Вконтакте» и «Одноклассниках» много пророссийской информации. Но неужели вы думаете, что в Фейсбуке ее меньше?», - сетует Ольга Ларина, 25-летняя жительница Одессы.

«Я не понимаю паники по поводу запрета «Вконтакте», «Одноклассников», Mail.Ru и Yandex. Хотите ими пользоваться, прямая дорога в Россию. Но если вы жители и патриоты Украины, не нужно потакать стране-агрессору», - выразил противоположное мнение 34-летний житель Харькова Виктор Шмель.

Украинские ведомства в свою очередь объясняют решение о запрете российских сайтов тем, что российские спецслужбы давно используют их как инструмент в «гибридной войне». Потому для собственной безопасности украинцам необходимо сделать этот болезненный шаг и начать разрабатывать собственные программные продукты и технические решения, а не использовать наработки других государств.

Как бы там ни было, решение главы государства о запрете российских ресурсов и программ в очередной раз открыло украинцам глаза на проблему отсутствия собственных технических решений, использование которых сделало бы государство независимым от западных или восточных партнеров и способствовало бы достижению национальной безопасности.

Надежда Бурбела