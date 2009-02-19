Минфин призывает местные власти ускорить принятие бюджетов

Министерство финансов призывает местные власти ускорить принятие местных бюджетов для обеспечения своевременной выплаты зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом обратился первый заместитель министра финансов, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сегодняшний день не все местные органы власти утвердили свои местные бюджеты. Не имея местных бюджетов, они начинают создавать определенные предпосылки и оправдания для населения, для своих избирателей, почему они не выполняют свои обязанности», - сказал И.УМАНСКИЙ, комментируя результаты проверок Генеральной прокуратурой фактов невыплаты заработных плат на местах.

Исполняющий обязанности министра финансов подчеркнул, что государство в полном объеме выполнило свои обязательства перед местными бюджетами. «Мы ассигнования им (местным властям) выделили. Правительство и Министерство финансов не осуществляют непосредственные платежи. Мы выделили эти средства, а почему их непосредственно руководитель не направляет на погашение своих обязательств, то это вопрос к этому руководителю», - добавил он.

По словам И.УМАНСКОГО, за январь Министерство финансов перечислило средства в местные бюджеты средства в полном объеме. В феврале перечисление ассигнований всем распорядителям бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком. Но уже на следующей неделе планируется полностью завершить эти процедуры.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверки по фактам невыплаты заработной платы в частном секторе украинской экономики.

Сегодня на совещании в Генпрокуратуре Татьяна КОРНЯКОВА призвала прокуроров разобраться, куда пошли бюджетные средства на погашение долгов по зарплате госпредприятиями. «Обращаюсь к прокурорам, пожалуйста, разберитесь по государственным предприятиям, где блуждают деньги, которые получены из бюджета для погашения задолженности по заработной плате», - сказала она, отметив при этом, что, по данным Министерства финансов Украины, долги по зарплате на госпредприятиях составляют 24 млн. грн.