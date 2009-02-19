Минфин простимулирует своевременные выплаты зарплат

Правительство поручило Министерству финансов разработать дополнительные стимулирующие механизмы для обеспечения своевременности выплаты зарплат в частном секторе экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра финансов, исполняющий обязанности министра финансов Украины, Игорь УМАНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«В государственном секторе главные распорядители бюджетных средств осуществляют оплату за предоставление работ, услуг и материально-технических ценностей другим субъектам хозяйствования. Было дано поручение разработать механизм, в соответствии с которым средства, которые государственный бюджет или государственный сектор использует для оплаты таких услуг перед частным сектором, использовались в первую очередь», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, осуществление своевременных расчетов за поставленные работы и услуги является дополнительным стимулирующим ресурсом для выполнения частными предприятиями своих обязательств по выплате заработной платы.

«Министерство финансов не распространяло информацию о задолженности предприятий государственного сектора по заработной плате. И я хотел бы попросить участников комментариев о состоянии выплат заработных плат быть корректными, а также не создавать предпосылки для необоснованного беспокойства людей, которые эту зарплату получают. Государство выполняло и будет выполнять в полном объеме свои обязательства», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.