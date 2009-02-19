2009 год будет тяжелым для мировой экономики

Мировой экономике предстоит тяжелый 2009 год, а правительствам и центробанкам следует пересмотреть стратегию своей работы, сказал в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН, сообщает "Рейтер".

Глава МВФ повторил, что учитывая последнюю экономическую статистику, МВФ может пересмотреть прогноз роста мировой экономики в этом году, составляющий 0,5%. Ранее он сказал, что прогноз может быть понижен до нуля.

Правительства разных стран должны активнее сотрудничать и преодолевать соблазн действовать независимо, сказал Д.СТРОСС-КАН во время форума по вопросам конкуренции.

Странам следует способствовать восстановлению объемов кредитования, потому что иначе их планы стимулирования экономики не принесут должного эффекта, сказал глава МВФ, призвав правительства пересмотреть свою позицию по большинству вопросов - от государственного управления и надзора до контроля за денежно-кредитной политикой.