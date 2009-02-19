Убыток «Укртелекома» составил 1,5 млрд. грн.

ОАО "Укртелеком" за 2008 год получило доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 7,89 млрд. грн., что на 1,9% меньше, чем в 2007 году.

Об этом сообщается в официальном отчете компании за 2008 год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 2008 год «Укртелеком» закончил с чистым убытком 1,525 млн. грн., тогда как 2007 год компания закончила с чистой прибылью 267,1 млн. грн.

На конец 2008 года компания «Укртелеком» имела долгосрочные обязательства в размере более 3,97 млрд. грн. (на начало 2008 года – 2,85 млрд. грн), из них долгосрочные кредиты банков – более 3,52 млрд. грн. (на начало 2008 года – 2,65 млрд. грн.). Кредиторская задолженность компании за товары, работы и услуги на конец 2008 года составила более 465,2 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» является национальным оператором связи и крупнейшим интернет-провайдером Украины. Компания оказывает услуги телефонной фиксированной (более 10,3 млн. абонентов) и мобильной (более 190 тыс. абонентов) связи.