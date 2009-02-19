Fitch понизило индивидуальные рейтинги пяти украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило индивидуальные рейтинги пяти украинских банков, имеющих иностранных владельцев: "УкрСиббанка", "Укрсоцбанка" и "ПроКредит Банка" (Украина) – с уровня "D" до "D/E", а "Правэкс-Банка" и "Банка ВТБ" (Украина) – с уровня "D/E" до "Е". Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, индивидуальные рейтинги отражают мнение Fitch о вероятности того, что банки не смогут отвечать по своим обязательствам и им потребуется поддержка, чтобы избежать дефолта.

Также указывается, что данные рейтинговые действия следуют за проведением анализа семи рейтингуемых украинских банков, имеющих иностранных владельцев. Анализ учитывал усиление рисков ликвидности и рисков, связанных с качеством активов, а также более высокое давление на капитал, с которым сталкиваются украинские банки в связи с резким снижением курса гривни в 4 кв. 2008 г., и более слабый прогноз по экономике Украины. Ранее Fitch подтвердило индивидуальный рейтинг банка "Форум" на уровне "D/E" и понизило индивидуальный рейтинг "Сведбанка" (Украина) с уровня "D/E" до "E" (см. отдельное сообщение от 26 января 2009 г.).

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") всех семи банков, имеющих иностранных владельцев, ограничены рейтингом странового потолка Украины "B" и были понижены на прошлой неделе вслед за понижением суверенного рейтинга Украины (см. сообщение от 13 февраля 2009 г.).