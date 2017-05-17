Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

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Соответствующее решение было принято правительством на заседании в среду.

"Наша главная задача – создать такую пенсионную систему, чтобы люди получали достойную пенсию. Это можно сделать с определенными шагами. Пенсия не должна быть милостыней, это должна быть достойная плата за то, что человек достойно работал", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

По его словам, пенсионная реформа предполагает отмену с 1 января 2018 года назначений пенсий на особых условиях, в том числе по выслуге лет для всех госслужащих, кроме военных и отдельных списков людей тяжелых и вредных профессий.

«Мы отменяем право на назначение пенсий по выслуге лет для людей, которые на сегодняшний день страдали от того, что у них была минимальная заработная плата. Им лучше было покинуть работу в продуктивном возрасте и пойти на пенсию, разницы никакой не было. Мы увеличили заработную плату учителям, врачам. В дальнейшем мы будем делать еще большее повышение», – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.