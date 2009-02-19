Россия будет отправлять безработных мигрантов домой

Правительство России поручило Министерству внутренних дел, а также Федеральной миграционной службе (ФМС) отправлять домой иностранных мигрантов, которые лишились работы.

Соответствующее поручение этим ведомствам дал вице-премьер российского правительства Александр ЖУКОВ, передает РБК.

"Надо быть готовыми, когда появится большое количество людей, потерявших работу. Чтобы они здесь не болтались, их надо быстро отправить домой", - заявил он на итоговой коллегии ФМС.

При этом А.ЖУКОВ предупредил, что многие из безработных иностранцев не имеют средств на приобретение билетов на родину.

По данным ФМС, в прошлом году в России были поставлены на учет 9,2 млн. иностранных граждан. Два года назад этот показатель не превышал 5 млн.