Пенсионная реформа предусматривает единую формулу расчета пенсий - Гройсман

Проект пенсионной реформы предусматривает введение единой для всех групп пенсионеров формулы расчета размера пенсий, которая будет базироваться на размере минимальной заработной платы.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Для тех пенсионеров, которые уже находятся на пенсии, и для новых пенсионеров будет введен единый подход. Этот подход говорит о том, что мы почти в три раза поднимаем цифру, исходя из которой мы рассчитываем пенсии. Если раньше она была 1197 гривень, то сейчас - 3674 гривень", - сказал он.

По словам премьера, суммарно введение формулы и других инициатив пенсионной реформы позволит повысить пенсии 9 миллионам пенсионеров (из 12 миллионов) уже с 1 октября.

Согласно презентационным материалам к пенсионной реформе, увеличение пенсий на сумму до 200 гривень коснется 1,3 миллиона пенсионеров, от 200 гривень до 500 гривень - 1,2 миллиона, от 500 гривень до 1000 гривень - 2 миллиона пенсионеров, более 1000 гривень - 1,1 миллиона пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.