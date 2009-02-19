Ющенко требует изменений в бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства внести изменения в государственный бюджет на 2009 год, где предусмотреть дополнительные средства на развитие Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время рабочей поездки в Васильковский гарнизон.

«Я буду настаивать на выделении дополнительных сумм на политику развития украинской армии», - подчеркнул Президент.

Он сказал, что финансирование на уровне 11,7 млрд. грн. на нужды Минобороны является критическим и недостаточным.

«Когда мы опускаемся до уровня 0,85% от ВВП финансовых ресурсов, которые выделяются на украинскую армию, это не просто критично. Такого показателя нет в ни одной стране Европы», - отметил Президент. В связи с этим он призвал правительство внести изменения в «бездарный бюджет на 2009 год» и предусмотреть в нем дополнительные средства на оборону.

«Тогда не нужно украинскую армию называть армией. Это иждивенцы, которым необходимо выделять соответствующую квоту содержания, и не говорить, что это армия, которая будет способна отстоять национальные интересы государства», - сказал Президент по поводу недостаточного финансирования Вооруженных сил в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что в 2009 году бюджет ВСУ существенно превышает уровень финансирования предыдущих лет. По ее словам, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме.

«В Министерстве обороны все финансируется в соответствии с бюджетом, и никаких отклонений от закона и от бюджета не будет. Достаточно хорошо все финансируется», - заявила премьер-министр.