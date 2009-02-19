ФГИ начал проверку эффективности использования имущества

19:07, 19 февраля 2009
Финансы
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Не вошедшего в уставные фонды хозобществ

Фонд государственного имущества (ФГИ) начал проверку эффективности использования имущества, которое не вошло в уставные фонды хозяйственных обществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонде госимущества.

Согласно сообщению, данная проверка начата фондом на выполнение поручений Секретариата Президента Украины, первого вице-премьер-министра Украины.

Данную проверку планируется провести на таких предприятиях: ЗАО «Завод «Маяк», ЗАО "Киевский судостроительный судоремонтный завод", АОЗТ "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация", ЗАО "Дарна". 

 

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