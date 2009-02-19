ФГИ начал проверку эффективности использования имущества
19:07, 19 февраля 2009Финансы
0
Не вошедшего в уставные фонды хозобществ
Фонд государственного имущества (ФГИ) начал проверку эффективности использования имущества, которое не вошло в уставные фонды хозяйственных обществ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонде госимущества.
Согласно сообщению, данная проверка начата фондом на выполнение поручений Секретариата Президента Украины, первого вице-премьер-министра Украины.
Данную проверку планируется провести на таких предприятиях: ЗАО «Завод «Маяк», ЗАО "Киевский судостроительный судоремонтный завод", АОЗТ "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация", ЗАО "Дарна".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter