ФГИ начал проверку эффективности использования имущества

Не вошедшего в уставные фонды хозобществ

Фонд государственного имущества (ФГИ) начал проверку эффективности использования имущества, которое не вошло в уставные фонды хозяйственных обществ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонде госимущества. Согласно сообщению, данная проверка начата фондом на выполнение поручений Секретариата Президента Украины, первого вице-премьер-министра Украины. Данную проверку планируется провести на таких предприятиях: ЗАО «Завод «Маяк», ЗАО "Киевский судостроительный судоремонтный завод", АОЗТ "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация", ЗАО "Дарна".

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