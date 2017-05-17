Гройсман сообщил, во сколько обойдется пенсионная реформа

Проведение пенсионной реформы в 2017 году потребует дополнительного финансирования в размере 12 миллиардов гривень, а в 2018 году - 30 миллиардов гривень, которые правительство планирует получить за счет расширения базы налогообложения благодаря снижению размера единого социального взноса.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Из суммы в 12 миллиардов мы уже обеспечили поступления в Пенсионный фонд с плюсом 7,9 миллиарда гривень. Мы ожидаем, что до конца года еще не менее 4 миллиардов поступят в Пенсионный фонд. То есть средства с 1 октября у нас уже есть. В 2018 году это будет стоить 30 миллиардов, дополнительные 30 миллиардов гривень, которые мы направим украинским пенсионерам", - сказал он.

По словам премьера, в 2018 году финансирование реформы также удастся обеспечить за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.