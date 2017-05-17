Трудовой стаж для выхода на пенсию хотят поднять до 35 лет

Пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

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Об этом говорится в информационных материалах на правительственном интернет-ресурсе, посвященном пенсионной реформе.

"Пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться при наличии страхового стажа 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет увеличиваться на 1 год. И в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа", - говорится в материалах.

Согласно предложенному варианту пенсионной реформы, для стимулирования продолжения работы после достижения пенсионного возраста предлагается оставить действующую систему доплаты (бонуса) за более поздний выход на пенсию - 0,5% от начисленной пенсии за каждый дополнительный месяц страхового стажа (или 6% за год). В случае же выхода на пенсию с отсрочкой более 5 лет такой бонус составит 0,75% от начисленной пенсии за каждый месяц страхового стажа после достижения 60-летнего возраста (или 9% за год).

Также предполагается, что в 63 года пенсия по возрасту, как для мужчин, так и для женщин, будет назначаться при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к количеству страхового стажа будет увеличиваться на 1 год до достижения в 2028 году 25 - 35 лет страхового стажа.

При этом, если у 63-летнего лица не будет указанной продолжительности страхового стажа, он будет иметь право выбрать - доработать необходимое количество лет или приобрести необходимую продолжительность страхового стажа для назначения пенсии в возрасте от 63 до 65 лет.

Согласно реформе, начиная с 1 января 2019 года, лица у которых страховой стаж составит 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет. При этом, лица, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи, по достижении 65 лет по совокупному доходу семьи.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.