Обезглавленный Нацбанк

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева после почти трехлетнего пребывания на своем посту, который запомнится украинцам троекратной девальвацией гривни и закрытием свыше 90 банков, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

Слухи о предстоящей отставке Гонтаревой ходили на рынке еще с начала года. В марте глава НБУ эти слухи подтвердила, а в апреле заявила, что подала президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая. Однако, ни в период до майских праздников, ни после, глава государства не представил Верховной Раде на утверждение нового кандидата на этот пост.

На своей пресс-конференции 14 мая Порошенко заявил, что у него есть несколько кандидатов на должность главного банкира, но не стал называть имен, ссылаясь на необходимость обсуждения этого вопроса с парламентариями. Почему глава государства не торопится решить столь серьезный кадровый вопрос?

В тихом омуте

Украинский парламент на этой неделе приступил к работе после длительных майских праздников, однако обсуждения кандидатов на пост главы НБУ пока не было даже в президентской фракции.

«На заседании фракции не обсуждали, хотя ряд депутатов поставили этот вопрос. Нам нужно не затягивать процесс, поскольку финансовый рынок не терпит длительной неопределенности», - сообщил УНИАН народный депутат, представитель «Блока Петра Порошенко», Михаил Довбенко.

Депутат не стал называть имен кандидатов, ссылаясь на то, что это решение президента. Однако отметил, что рынок уже обсуждает полтора десятка фамилий, среди которых глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, глава правления национализированного «ПриватБанка» и в прошлом министр финансов Александр Шлапак, банкир и в прошлом дважды глава НБУ Сергей Тигипко, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка, глава совета НБУ и в прошлом министр экономики Богдан Данилишин, руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.

Депутат полагает, что президент проведет необходимые консультации с парламентариями в течение семи - десяти дней, после чего предстоит обсуждение в коалиции и профильном комитете, а само назначение возможно в пределах двух месяцев - до следующих парламентских каникул.

По мнению народного депутата Павла Ризаненко, затягивание с назначением преемника Гонтаревой связано с отсутствием единой кандидатуры, которая бы устроила и президента, и парламент. При этом он отметил, что действующая глава НБУ еще не уволена.

«Я думаю, что она (Гонтарева) и само заявление об увольнении еще не подала, поскольку по процедуре исполняющий обязанности может быть во главе НБУ только 2 месяца. И увольнение произойдет, когда она выберет свой отпуск», - сказал депутат. В то же время, Ризаненко не исключает, что назначение займет больше положенных двух месяцев, поскольку в законодательстве не сказано, что делать, если за этот период нового руководителя так и не назначили.

Народный депутат Руслан Демчак напомнил, что обязанности главы НБУ исполняет ее первый заместитель, который пришел в правление регулятора еще до Гонтаревой, и таким образом совмещает опыт нынешней и прежней команды. В этой связи он считает риски отсутствия полноценного главы НБУ для банковской системы незначительными.

Комментируя вопрос, связана ли задержка с назначением главы НБУ с предстоящим возможным банкротством ряда мелких банков из-за невыполнения ими требований НБУ по увеличению уставного капитала к 11 июля до 200 млн грн, Демчак с этим не согласился.

«Эти процессы не связаны. Я думаю, что у президента достаточно дел. Структура Национального банка работает, не зависимо от того, есть Гонтарева или нет. Работу делает команда. Мы приняли законодательство по институциональной независимости НБУ, сформировали наблюдательный совет», - отметил он.

Что касается вероятности назначения на пост главы НБУ Владимира Лавренчука, которого многие участники рынка называют наиболее подходящим кандидатом на этот пост, депутат высказал мнение, что глава правления любого коммерческого банка может быть хорошим банкиром, но не всегда – хорошим главой НБУ. «Его компетенция и работа в банке не совпадают с теми задачами, которые есть в Национальном банке. Это прежде всего регулятор», - пояснил Демчак.

Меж тем, депутаты уже выражают обеспокоенность затянувшимся кадровым вопросом.

16 мая профильный парламентский комитет принял решение направить обращение президенту Порошенко с просьбой не затягивать назначение преемника Гонтаревой и обеспечить прозрачность этого процесса, а также с рекомендацией, чтобы претендент на пост главы НБУ имел стратегию по восстановлению доверия к банковской системе.

«Ситуация в банковской системе не позволят ждать три месяца или полгода», - отметил в ходе заседания комитета его глава Сергей Рыбалка. По мнению членов комитета, закрыть этот вопрос целесообразно летом – в период традиционного затишья на финансовом рынке и до также традиционного для Украины периода осенней волатильности.





Скоро сказка сказывается

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процесс назначения нового руководителя Национального банка может растянуться на все лето. Именно такой прогноз озвучил в своем недавнем интервью Reuters министр финансов Александр Данилюк, который анонсировал завершения этого процесса к сентябрю.

Эксперты надеются, что новым главой НБУ станет профессионал, который продолжит прежнюю политику регулятора.

«В случае, если это будет кандидат, который продолжит работу с международными партнерами, мы пойдем путем, предусматривающим усиление защиты прав кредиторов, контроля за кредитованием инсайдеров, повышение эффективности управления государственными банками и их постепенную продажу», - считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. В то же время, он не исключает сценария, что эту должность займет кто-то из «лагеря сторонников дирижизма» - так называемой продуктивной эмиссии.

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук считает, что назначение на пост главы НБУ Лавренчука не повлечет изменений политики регулятора и будет позитивно воспринято международными партнерами Украины. «Думаю, это хороший выбор. В банковском секторе его знают. Иностранцы тоже положительно воспринимают такую кандидатуру», - отметил эксперт, прогнозируя, что Лавренчук продолжит реформирование банковского сектора, начатое Гонтаревой, и особых изменений политики регулятора не предвидится. По его мнению, Верховная Рада поддержит эту кандидатуру в случае его представления президентом.

Меж тем, международные партнеры Украины, включая иностранных инвесторов и кредиторов, пристально следят за назначением следующего главы НБУ. «Кандидатура преемника, внесенная в парламент, будет для международного сообщества мощным сигналом относительно реальной, а не декларируемой готовности верхушки власти не сходить с пути реформ», - полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Она подчеркнула, что очень важно, чтобы новым главным банкиром стал профессионал, не подверженный политическому влиянию.

Устроит ли независимый, политически не ангажированный глава НБУ президента, которому, как полагает часть экспертов, на этом посту нужен «ручной» руководитель, и парламентариев, которые годами не принимают нужные финансовому рынку законы и зачастую имеют собственный интерес на этом рынке, большой вопрос. Но в любом случае новый глава НБУ появится до осени – периода традиционных сезонных кризисов на финансовом рынке Украины. Ответственность за очередной кризис вряд ли вписывается в планы Порошенко и его политической силы, так как не за горами очередные парламентские выборы.

Ольга Гордиенко