Промпроизводство в 2009 году снизится на 11,6%, ВВП – на 8,4%

По итогам 2009 года можно ожидать снижения промышленного производства на 11,6%, ВВП – на 8,4%.

Такой прогноз содержится в аналитической записке инвестиционной группы «Сократ», переданной УНИАН.

Аналитики также прогнозируют, что первый квартал 2009 года будет самым тяжелым периодом для украинской экономики, поскольку основной сектор отечественной промышленности – металлургия, занимающая около 40% экспорта, – ожидает заключения новых контрактов во втором квартале. Украинская промышленность будет демонстрировать нейтральную динамику во втором-третьем кварталах с возможным оживлением ближе к концу третьего квартала. Стабильный рост промпроизводства ранее четвертого квартала 2009 года не ожидается.

Аналитики считают, что январские показатели промпроизводства неутешительны, однако при этом отмечают, что сокращение промышленного выпуска в месячном отношении типично для января ввиду практики двухнедельных каникул на государственные праздники. Следование восходящему экономическому тренду в прошлом году позволило наблюдать сокращение промпроизводства лишь на 12,4% в январе, в то время как нисходящая тенденция в нынешнем году снизила этот показатель до 16,1%.

По мнению аналитиков, дополнительным фактором, объясняющим существенное падение промпроизводства в январе, является распространенная в этом году практика отпусков за свой счет, позволяющая владельцам предприятий сэкономить на зарплатах в период государственных праздников. Данная практика способствовала простаиванию многих промышленных объектов, в то время как бизнесмены заняли выжидающую позицию, надеясь на оживление экономических процессов ближе к концу первого квартала и снижение цены на импортный газ во втором квартале текущего года.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года составил 34,1%, в январе 2009 года против декабря 2008 года зафиксирован спад на уровне 16,1%.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.