Пенсионный совет реформаторам

Премьер Гройсман сегодня презентовал пенсионную реформу. Самое главное в ней то, что пенсионный возраст, как и было обещано, повышаться на будет. Но только при наличии 25 лет трудового стажа. Если ты не отдал на благо государства четверть века, то можешь в 63 года продолжать «отдыхать» с социальной пенсией на руках. Сейчас она составляет 960 гривен. Те люди, которые имеют стаж менее 15 лет, пойдут на пенсию в 65. И тут самое интересное – если хочешь выйти раньше 65 лет, но в наличии имеешь меньше 25 лет трудового стажа, то сможешь купить недостающие годы у Пенсионного фонда и спокойно доживать свой век.

Гройсман не назвал стоимость «труда», но это ранее сделал министр соцполитики Андрей Рева – за месяц 704 грн. То есть, за 10 лет стажа – 84 тысячи гривен. По его прогнозу, желающих совершить такую сделку с государством наберется несколько тысяч человек.

Вот по этому поводу есть предложение. Сколько бы ни говорили о реформе, никогда не вспоминают о людях, которые по достижении 60 лет имеют за спиной трудовой стаж более необходимых 25 лет. Видимо, для них условия не изменятся - за каждый год переработки государство доплатит 1% от размера пенсии. С 1 мая этого года минимальная пенсия составляет 1312 гривен, отсюда доплата за превышающий год стажа - 13 гривен в месяц. Правда, Гройсман пообещал, что будет введена единая для всех групп пенсионеров формула расчета пенсий и базироваться она будет на размере минимальной заработной платы. То есть, все цифры вырастут почти втрое. И тогда за переработку получите аж чуть менее 40 гривен.

Таким образом получается, что человеку, который выйдет на пенсию с 40-летним стажем на руках, намного выгодней продать лишние трудовые годы тому, кто их накопить не успел, чем получать 1% от государства

Кстати, в перспективе есть надежда, что уж если вырастут пенсии, то и год стажа должен будет подорожать, и тоже почти втрое - логично.

Таким образом получается, что человеку, который выйдет на пенсию с 40-летним стажем на руках, намного выгодней продать лишние трудовые годы тому, кто их накопить не успел, чем получать 1% от государства. И это справедливо. Я отработал и сам решил, что с этим трудовым грузом делать. Если меня не устраивает то, что государство не может рассчитаться со мной по совести, а не копеечными подачками, то почему я не могу продать кровные тому, кто их хочет купить? Вполне рыночная ситуация. Проводить такие «гешефты» можно тоже через Пенсионный фонд, и даже придумать какой-то налог от продажи. С учетом того, что таких «стахановцев» в Украине миллионы, то и бюджету будет хорошо, и пенсионерам неплохо.

Думаю, эту инициативу нужно поднимать на законодательном уровне. И ее может поддержать Гройсман. Ведь он в свои 39 лет имеет трудовой стаж 23 года. То есть, к 60 годам он составит 44. Иди знай, может ему к тому времени без продажи «лишних» трудовых будет не обойтись.

Нана Черная