Фонд гарантирования нашел злоупотребления в банках-банкротах на 323 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 мая 2017 года подал 4148 заявлений в правоохранительные органы о выявленных в ходе работы в неплатежеспособных и ликвидируемых банках нарушениях законодательства на общую сумму свыше 323,16 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, в том числе субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на самую большую сумму - более 179,22 миллиарда гривень, - являются владельцы и руководители банков.

При этом общая сумма выплат вкладчикам банков в рамках действующей системы гарантирования с 2012 года по состоянию на 1 мая достигла 87,122 миллиарда гривень.

Также сообщается, что за первые четыре месяца 2017 года Фонд получил регулярные сборы от банков на 1,673 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 мая 2017 года составил 12,963 миллиарда гривень, что на 9,2% выше показателя на 1 апреля, но на 15,4% ниже показателя на начало года.

В ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести – с начала 2017 года.