Пенсионная реформа позволит покупать до 5 лет страхового стажа

Пенсионная реформа, разработанная правительством, предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Об этом говорится в информационных материалах на правительственном интернет-ресурсе, посвященном пенсионной реформе.

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"Если у лица, претендующего на пенсию по возрасту, нет достаточного количества лет страхового стажа, он имеет право его компенсировать. Ограничение по количеству лет стажа, которые может компенсировать лицо, составит 5 лет", - говорится в сообщении.

Согласно материалам, сумма, которую необходимо уплатить для компенсации стажа, будет вычисляться в зависимости от ставки ЕСВ и минимальной зарплаты.

Так, по расчетам Кабмина, если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год лицо должно уплатить 16896 грн.

При этом, согласно материалам, Международный валютный фонд предлагается ограничиться двумя годами покупки стажа и стоимость компенсации привести в соответствии с предыдущими взносами лица.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.