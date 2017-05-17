Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих, кроме военных

Пенсионная реформа предполагает отмену с 1 января 2018 года назначений пенсий на особых условиях, в том числе по выслуге лет для всех госслужащих, кроме военных и отдельных списков людей тяжелых и вредных профессий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"Мы отменяем право на назначение пенсий по выслуге лет для людей, которые на сегодняшний день страдали от того, что у них была минимальная заработная плата. Им лучше было покинуть работу в продуктивном возрасте и пойти на пенсию, разницы никакой не было. Мы увеличили заработную плату учителям, врачам. В дальнейшем мы будем делать еще большее повышение", – сказал он.

Также Гройсман отметил, что для молодых шахтеров будет введена накопительная система с персональными счетами в Пенсионном фонде, на который работодатели будут перечислять средства для обеспечения более раннего выхода на пенсию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.