Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2641,7446 (17 мая – 2643,3401)

100 EUR – 2936,8275 (17 мая – 2923,2698)

10 RUR – 4,6560 (17 мая – 4,6984)

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Как сообщал УНИАН, 17 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,4100/26,4300 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2411/29,2580 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4174 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 480 сделок на сумму 334,42 миллиона долларов.