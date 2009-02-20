Азербайджан не спешит сокращать расходы бюджета

Правительство Азербайджана не будет торопиться с корректировкой госбюджета на 2009 год из-за падения мировых цен на нефть, а проведет его пересмотр в мае-июне в соответствие с устоявшейся ежегодной традицией, сообщил Рейтер замминистра финансов Азер Байрамов.

"Корректировка госбюджета-09 под тенденции мирового нефтяного рынка будет в мае-июне, не раньше, так как мы считаем, что нет никаких поводов для паники", - сказал Байрамов.

Госбюджет Азербайджана, получающий 40-50 процентов доходов от нефтяного сектора, рассчитывался на 2009 год исходя из цены на нефть $70 за баррель, однако текущие цены на мировом рынке почти вдвое ниже.

"Мы подождем итогов первого квартала 2009 года, после чего решим, исходя из какой цены на нефть корректировать госбюджет", - сказал замминистра.

По его словам, правительство в настоящее время занято разработкой антикризисных мер. Байрамов не стал вдаваться в детали.

Как сообщил член парламентской комиссии по экономической политике Вахид Ахмедов, заложенная в госбюджете-09 цена на нефть может быть снижена до $45-50 за баррель и уточненный бюджет может поступить на утверждение парламента и президента к середине года.

Азербайджан в 2009 году может добыть 45 миллионов тонн нефти, из которых экспортирует свыше 38 миллионов тонн.

Согласно прежним ожиданиям правительства, доходы госбюджета-09 прогнозировались в 12,177 миллиарда манатов (свыше $15 миллиардов) или 27,9 процента ВВП, расходы - 12,355 миллиарда манатов (28,3 процента ВВП), а дефицит - в 178 миллионов манатов, или 0,4 процента ВВП.