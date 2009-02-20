G-8 обсуждала возможность национализации банков

На состоявшейся в итальянской столице встрече министров финансов "большой восьмерки" обсуждалась возможность национализации банков. Об этом заявил накануне премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Гордоном Брауном.

С.Берлускони отметил, передает ИТАР-ТАСС, что "речь не идет об итальянских банках, так как им не потребовалось ни единого евро, чтобы противостоять финансовому кризису". Разговор шел о банках стран, "столкнувшихся с серьезными экономическими трудностями", подчеркнул итальянский премьер.

На вопросы журналистов, будут ли итальянские банки прибегать к государственным облигациям, С.Берлускони ответил, что "это нужно спросить у самих банков, но то, что еще никто ими не воспользовался указывает на то, что наши банки находятся в хорошем состоянии". В тоже время эксперты подчеркивают слишком высокие процентные ставки на эти облигации, достигающие 10 проц годовых.