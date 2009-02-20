Золото в мире немного подешевело
После бурного роста накануне
Золото немного подешевело на фоне корректировки позиций инвесторами после бурного роста котировок фьючерсов накануне, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на 1,60 долл., или на 0,2%, до 976,10 долл. за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото колебалась в диапазоне 972-986,20 долл. за тройскую унцию.
Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 2,5% на отметке 13,935 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины снизился на 2% до 1076,50 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 1,2% на отметке 216,60 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 2,4% на отметке 1,471 долл. за фунт.