Золото в мире немного подешевело

Золото немного подешевело на фоне корректировки позиций инвесторами после бурного роста котировок фьючерсов накануне, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на 1,60 долл., или на 0,2%, до 976,10 долл. за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото колебалась в диапазоне 972-986,20 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 2,5% на отметке 13,935 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины снизился на 2% до 1076,50 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 1,2% на отметке 216,60 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 2,4% на отметке 1,471 долл. за фунт.