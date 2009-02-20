Moody's снизило рейтинг российского Альфа-банка

Международное рейтинговое агентство Moody`s в четверг снизило рейтинг финансовой устойчивости Альфа-банка до "D" c "D+", подтвердив депозитные рейтинги в иностранной и местной валюте "Ba1" и рейтинг субординированных долгов в иностранной валюте "Ba2", сообщает k2kapital..

Прогноз по всем рейтингам – "негативный".

Агентство объяснило рейтинговые действия комбинацией ухудшающейся макроэкономической средой в России, относительно низким капиталом и низкими уровнем резервов на данный момент и специфическими рисками отраслей, с которыми работает банк.