Moody's снизило рейтинг российского Альфа-банка
09:54, 20 февраля 2009Финансы
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Прогноз - негативный
Международное рейтинговое агентство Moody`s в четверг снизило рейтинг финансовой устойчивости Альфа-банка до "D" c "D+", подтвердив депозитные рейтинги в иностранной и местной валюте "Ba1" и рейтинг субординированных долгов в иностранной валюте "Ba2", сообщает k2kapital..
Прогноз по всем рейтингам – "негативный".
Агентство объяснило рейтинговые действия комбинацией ухудшающейся макроэкономической средой в России, относительно низким капиталом и низкими уровнем резервов на данный момент и специфическими рисками отраслей, с которыми работает банк.
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