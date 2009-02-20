Fitch поместило рейтинги Казахстана под наблюдение

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило под наблюдение в список Rating Watch с прогнозом "негативный" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Казахстана в иностранной валюте "BBB-" и долгосрочный РДЭ страны в национальной валюте "BBB", сообщила пресс-служба Fitch Ratings, передает РИА Новости.

"Данное рейтинговое действие отражает обеспокоенность агентства относительно того, что усилия властей по разрешению обостряющихся проблем в экономике и банковской системе, вероятно, окажут отрицательное влияние на государственные финансы в относительно краткосрочной перспективе", - говорится в распространенном сообщении агентства.

Агентство также поместило в список Rating Watch "негативный" краткосрочный РДЭ Казахстана "F3" и рейтинг странового потолка "BBB".

Кроме того, Fitch снизил рейтинговые оценки 10 финучреждений Казахстана. Так, Fitch понизил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") БТА Банка и Альянс Банка, Казахстан, на два уровня, до "B+" до "B" соответственно. Кроме того, агентство понизило на один уровень долгосрочные РДЭ шести других банков в Казахстане: Казкоммерцбанка до уровня "ВВ-" (ВВ минус), Халык Банка до уровня "ВВ-" (ВВ минус), Банка ЦентрКредит до уровня "В+", Темiрбанка до уровня "В+", АО Kaspi Bank до уровня "В" и Цеснабанка до уровня "ССС", а также понизило на два уровня рейтинги Астаны-Финанс и Лизинговой компании Астана-Финанс - оба до уровня "В+".

"Прогноз по рейтингам АО Kaspi Bank и Цеснабанка был изменен со "стабильного" на "негативный", а рейтинги других восьми указанных организаций помещены под наблюдение в список Rating Watch "негативный", отмечается в сообщении.

Помимо этого, Fitch поместило рейтинги АТФБанка, Банка Развития Казахстана и КазАгроФинанса под наблюдение в список Rating Watch "негативный". Прогноз по рейтингу Евразийского банка изменен со "стабильного" на "негативный".

Казахстан предпринял шаги по переводу в государственную собственность двух из четырех крупнейших банков страны, БТА Банка ("B+"/рейтинг помещен в список Rating Watch "негативный") и Альянс Банка ("B"/рейтинг помещен в список Rating Watch "негативный") ранее в этом месяце. Это говорит о масштабе проблем, с которыми сталкивается банковская система. Государство уже объявило о намерении использовать 10 миллиардов долларов, или приблизительно 22% государственных золотовалютных внешних активов, которые на конец января составляли 45,9 миллиарда долларов (включая государственные резервы в размере 18,2 миллиарда долларов и активы Национального фонда Республики Казахстан в 27,7 миллиарда долларов), для поддержки банковской системы и реальной экономики, что напрямую скажется на государственных финансах. Существует риск, что дальнейшая финансовая поддержка может быть предложена в ближайшее время, чтобы позволить банкам, которые теперь контролируются государством, исполнять свои обязательства, считают аналитики Fitch Ratings.

Рост ВВП Казахстана в 2008 года составил 3,2%, резко замедлившись по сравнению со среднегодовым уровнем в 10%, который наблюдался в 2003-2007 годах.

Кроме того, девальвация в этом месяце национальной валюты тенге на 25% окажет негативное влияние на валютные кредиты, доля которых является относительно высокой (44% в конце 2008 года).

Государственные внешние активы Казахстана с сентября 2008 года сократились на 7,2%.

На рейтинги Казахстана продолжает оказывать позитивное воздействие низкий общий государственный долг, который на конец 2008 года составлял лишь 7% ВВП, и позиция государства как внешнего нетто-кредитора в размере 28% ВВП, в то время как медианные уровни для стран с рейтингами категории "BBB" равны соответственно 28% и 8%.

На конец сентября 2008 года общая внешняя задолженность банков составляла 41,6 миллиарда долларов (около 30% прогнозируемого ВВП), при этом сроки погашения по 8,7 миллиарда долларов по оценкам приходятся на 2009 года.