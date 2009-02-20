Мировой кризис еще не достиг дна - президент РФ

Мировой финансовый кризис еще не достиг дна, Россия должна перестроить свою экономику, чтобы быть готовой к следующему кризису, заявил президент РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Госсовета по вопросу повышения эффективности мер господдержки реального сектора экономики, сообщает РИА Новости..

"Мы находимся сейчас в очень непростой ситуации, кризис продолжается, его апогей не достигнут", - сказал Медведев.

По его словам, это касается не только России, но и других стран.

Задачей номер один Медведев назвал "безболезненно пройти период кризиса". В то же время глава государства добавил: "Мы не можем, с другой стороны, позволить себе на будущее сохранять старую и не соответствующую современным потребностям структуру экономики... Несмотря на то, что мы находимся в непростом положении, мы должны заниматься сейчас и диверсификацией экономики, и развитием инфраструктуры, и укреплением финансовой системы".

Это необходимо для будущего страны, подчеркнул президент, чтобы «с учетом цикличности развития экономики через семь-десять-двенадцать-пятнадцать лет, когда созреет очередная кризисная волна, она нас накрыла в меньшей степени".

По его словам, до сих пор это властям "удавалось не блестяще".