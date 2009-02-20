Иена немного выросла к доллару и евро

Иена немного выросла в пятницу, но по-прежнему остается вблизи шестинедельного минимума к доллару и месячного минимума к евро на опасениях инвесторов по поводу состояния японской экономики, сообщает Рейтер.

По словам трейдеров, японские экспортеры продают доллар и другие валюты после быстрого роста доллара. В связи с ростом евро часть инвесторов продает европейскую валюту ради фиксации прибыли.

"Немногие хотят активно покупать иену, потому что инвесторы не считают привлекательными японские активы", - сказал аналитик Okasan Securities Цутому Сома.

Доллар опустился на 0,1 процента до 94,12 иены, а евро снизился на 0,3 процента до 1,2635 долл. и на 0,3 процента к иене до 118,97 иены.

"Евро может еще упасть, потому что восточноевропейские валюты и акции по- прежнему вблизи исторических минимумов, хотя пессимизма по отношению к евро поубавилось", - сказал трейдер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Мицуру Сахара.

В среду евро упал до трехмесячного минимума к доллару в 1,2513 долл. на опасениях инвесторов по поводу положения банков, ведущих бизнес в Восточной Европе. Но затем поддержку европейской валюте оказали слова министра финансов Германии Пеера Штайнбрюка о том, что страны еврозоны могут помогать друг другу в случае серьезных финансовых проблем.