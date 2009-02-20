ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 февраля

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «НБУ потерял контроль над долларом» пишет о том, что за последние четыре дня цена продажи американской валюты выросла на 35 копеек. Вчера некоторые банки продавали доллары даже по курсу 8,7 гривни. Почти три недели стабильного курса национальной валюты закончились. Новую волну обвала гривни банкиры объясняют повышенным спросом со стороны валютных спекулянтов и попытками Национального банка ограничить курс административными мерами.

http://delo.ua/news/101394/

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Издание «Дело» опубликовало статью «Что происходит в проблемных банках», в которой подано журналистское расследование ситуации. Журналист издания посетил банки с введенной временной администраций, а также финучреждения, которые испытывают финансовые трудности. В кассах некоторых банков можно получить часть денег, но хватает не всем. Из-за этого в очередях доходит до потасовок…

http://delo.ua/news/101408/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «"Нафтогаз" трубит сбор» пишет о том, что спустя всего месяц после подписания долгосрочного контракта с ОАО "Газпром" у НАК "Нафтогаз Украины" вновь возникли проблемы с расчетами за поставленный газ. Украинской монополии из-за несвоевременных платежей потребителей просто не хватает средств. Если к 7 марта "Нафтогаз" не перечислит необходимые средства, то будет обязан вносить стопроцентную предоплату. Этого НАК себе позволить не может, а потому ей потребуются новые источники средств…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1123488

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Владимира Стельмаха привлекли к суду» пишет о том, что вчера Конституционный суд (КС) в очередной раз оказался втянутым в политический конфликт. На этот раз поводом для спора стали попытки Верховной рады отправить в отставку председателя Национального банка Владимира Стельмаха. Для того, чтобы прекратить посягательства парламента на исключительное право Президента увольнять главу Нацбанка, Виктор Ющенко обратился в КС за разъяснениями соответствующей процедуры. Впрочем, судя про характеру вчерашнего заседания КС, суд откажется от вынесения решения по этому делу.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1123478

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«Газета по-киевски» в статье «Киевляне, это позор!» пишет о том, что вчера подневольных бюджетников, как скот, по разнарядке согнали на «митинг в поддержку Черновецкого» Бюджетники, которым городская власть уже который месяц задерживает или вовсе не платит зарплату, поют мэру гимны на главной улице столицы. Это не горячечный бред и не книжная антиутопия. Это киевская реальность. Унизительная для каждого, кто помнит, что означает слово «достоинство»…

http://mycityua.com/articles/city/2009/02/20/093132.html

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Газета «День» в публикации «Украине гостиницы нужны и без Евро-2012» подает интервью советника львовского мэра Ивана Луня, который комментирует инфраструктурное обеспечение туристических маршрутов, о чем было заявлено в процессе подготовки к Евро-2012. Во всяком случае, вокруг городов-претендентов на проведение финальных матчей. А как быть с небольшими городками, куда приезжают все больше украинцев?

http://www.day.kiev.ua/264878/

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Многовато будет» пишет о том, что Чубайсовский план ГОЭЛРО-2, под который инвесторы накупили электростанций на 447 млрд руб., не будет выполнен. Энергостройки сейчас не нужны…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/20/182798

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Газета «Известия» в публикации «Больше, чем награда» пишет о том, что подведены итоги престижной профессиональной премии "HR-БРЕНД", выявляющей лучших работодателей на российском рынке. Главный тренд нынешней Премии – высочайший уровень проектов крупных российских компаний-номинантов, которые представляли программы по работе с персоналом, ничем не уступающие западным аналогам. Победителем стала компания МТС, представившая жюри международный проект "Больше, чем любовь".

http://www.izvestia.ru/economic/article3125663/

(УНИАН)