Валютные депозиты не лишат гарантий - Фонд гарантвкладов

В Национальном банке Украины не обсуждается возможное исключение валютных депозитов из системы гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сказал в интервью УНИАН глава административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, директор юридического департамента Нацбанка Василий ПАСИЧНИК.

В НБУ нет такой позиции, добавил он.

«Сейчас, когда банки имеют проблемы с ликвидностью, нагнетать обстановку вокруг валютных депозитов, я даже не знаю, как это назвать. При таких инициативах никто не понесет средства в банк», - отметил он.

(Как сообщалось, заместитель председателя Нацбанка Александр САВЧЕНКО в интервью СМИ заявил, что, по его мнению, вклады населения в иностранной валюте, в случае банкротства банка, не должны компенсироваться Фондом гарантирования вкладов. При этом указанная норма должна касаться исключительно депозитов, которые будут открыты после внесения соответствующих изменений в законодательство).

В.ПАСИЧНИК также заявил: «САВЧЕНКО никогда никакого отношения к системе гарантирования вкладов не имел. Полномочий ему - на сколько мне, как члену Правления, известно - Правление также не давало. Это его личное заявление, Национальный банк этот вопрос не обсуждает, и не мог обсуждать, и нет такой позиции», - сказал.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

По состоянию на 1 февраля 2009 года, общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, составила 3,193 млрд. грн.

На 1 февраля участниками Фонда гарантирования вкладов являлись 183 банка.