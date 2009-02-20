Банки России обязали увеличить капитал

Совет Федерации Российской федерации в пятницу на заседании одобрил закон о поэтапном повышении требований к размеру капитала банков. Речь идет о поправках к Закону "О банках и банковской деятельности", передает РИА "Новости".

Представляя документ, первый заместитель председателя комитета палаты по финансовым рынкам и денежному обращению Глеб ФЕТИСОВ сообщил, что к 1 января 2010 года банки должны иметь размер собственных средств не менее 90 млн. руб., а с 1 января 2012 года - не менее 180 млн. руб. Что касается небанковских кредитных организаций, которые ходатайствуют о расширении деятельности через получение лицензии на банковские операции в рублях и иностранной валюте, привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, то для них минимальный размер капитала увеличивается с 5 млн. евро (сумма, которая эквивалентна 180 млн. руб.) до 900 млн. руб. Для вновь регистрируемых небанковских кредитных организаций, имеющих право осуществлять расчеты по поручению юридических лиц, в том числе, банков-корреспондентов по их банковским счетам, минимальный размер капитала увеличивается с 0,5 млн. евро до 90 млн. руб., а для тех, кто не ходатайствует о выдаче такой лицензии, - 18 млн. руб. Закон относится к пакету антикризисных мер и направлен на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций и обеспечение достаточного уровня покрытия собственными средствами капитала принимаемых рисков.

По словам Г.ФЕТИСОВА, принятие закона приведет к росту капитализации банковской системы России, а также станет стимулом для реорганизации и консолидации банков через слияния и присоединения. Эксперты полагают, что внесенные поправки должны сделать банковский сектор более прозрачным и регулируемым. Также реализация закона позволит увеличить возможности по кредитованию экономики РФ.

Отвечая на вопросы сенаторов, первый зампред Центробанка Геннадий МЕЛИКЬЯН сообщил, что каждый год происходит отзыв лицензий у 50-60 банков. За период кризиса, по его словам, то есть с октября прошлого года, у банков было отозвано 30 лицензий. "По количеству банков Россия занимает одно из самых ведущих мест, у нас действует более тысячи банков, тогда как в Великобритании - 360", - добавил Г.МЕЛИКЬЯН.

По состоянию на 1 июля 2008 года, в РФ действовали 1 080 банков, из них 329 (30,5%) имеют капитал менее 180 млн. руб., 175 банков (16,2%) - менее 90 млн. руб.