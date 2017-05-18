Гривня укрепляется – на межбанке 26,41 за доллар

В четверг, 18 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,38/26,41 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3820 /29,4128 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,3983 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 214 сделок на сумму 105,98 миллиона долларов.