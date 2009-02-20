Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3850/8,5150, к 11:00 сузился спрэд 8,4100/8,5075 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2360, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2310/0,2355. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 36,1350 (+0,3350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2584/86, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5455/10,7130, к 11:00 цены ушли вверх - 10,5820/10,7190.