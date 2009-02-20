Что происходит в проблемных банках

Журналист газеты "Дело" посетил банки с введенной временной администраций, а также финучреждения которые испытывают финансовые трудности. В кассах некоторых банков можно получить часть денег, но хватает не всем. Из-за этого в очередях доходит до потасовок, сообщает «Дело».

В банке "Надра" ждут кредиторов

Первым корреспондент посетил центральный офис банка "Надра" расположенный на ул. Артема.

Несмотря на время обеденного перерыва, двери банка были открыты для посетителей. Войдя в помещение, корреспондент увидел следующую картину: раскрасневшиеся от духоты кассиры, без устали говорили всем подходящим к ним клиентам: "Денег в кассе нет!" Тем не менее, желающих забрать свои кровные сбережения из банка "Надра" собралось около 40 человек. Большинство людей пришли за пенсией и зарплатой. Мужчины объединились в группки по 5-6 человек и на пониженных тонах что-то обсуждали с озабоченным видом. Большинство пенсионеров дремали на стульчиках – не первый день дежурят. Немного в стороне от всех ожидала небольшая компания студентов, которые пришли за стипендией.

По словам ожидающих, утром выдавали по 1 тысяче гривен, но получить успели всего 12-13 человек, затем деньги закончились. Люди ждут, что кто-то придет в банк погашать кредит, и им удастся получить хотя бы часть денег. Всех, кто приносит деньги в банк, естественно пропускают без очереди.

"Таких сегодня было только 3 человека, и то приносили они по 300-400 гривен", – с сожалением приводит статистику пенсионерка, она вторая в очереди на получение денег.

Впрочем, время проведенное в очередях, не прошло даром – вкладчики придумали уже несколько схем, как получить свои деньги. Смысл одной из них состоит в следующем: нужно найти человека, у которого есть кредит в банке "Надре" и договориться с ним, чтобы его обязательства погашались с депозита вкладчика. "У себя на работе я нашел сотрудника, у которого ежемесячный платеж по кредиту в "Надре" $500. Примерно столько же банк должен начислять мне каждый месяц по валютному депозиту. Так я договорился, чтобы проценты с моего депозита шли на погашение его кредита. А он будет мне платить живыми деньгами", – рассказывает один из посетителей.

Укрпромбанк платит только по карточкам

В головном офисе Укрпромбанка на бульваре Леси Украинки в очереди к кассе стояли около 15 человек. Эти люди тихо завидовали тем, кто мог получить в банкоматах, по 1 тысяче гривен (по всей видимости, у них не было платежных карт этого банка).

На вопрос: "Когда в кассе банка начнут выплачивать деньги?", кассиры уставшим голосом отвечали: "Денег уже нет! Ждем, когда поступят".

Кассирам тоже особо не позавидуешь. Как рассказал один из них, на этой неделе они получили сообщение от руководства, в котором говорилось, что в течение ближайших двух месяцев в банке пройдут сокращения. Может быть, поэтому многие из них уже не старались вести себя спокойно и иногда повышали голос на клиентов.

Администратор показывал пожилой старушке, которая пришла забрать свой депозит, надпись на двери – "депозиты заморожены… в банке работает временная администрация". Она растеряно посмотрела на очередь, из которой молодой человек весело воскликнул: "Не переживай, бабуля, за год реанимируют!" Остальные бабушки стали посвящать "новенькую" в дела банковские. Многие вкладчики уже узнают друг-друга, здороваются и рассказывают, сколько им уже удалось забрать денег.

"У меня за три месяца накопилось 300 долларов процентов по вкладу. Не могу снять. В банке предлагают забрать в гривне по курсу 7,7 грн. – так это я 90 грн. потеряю", - возмущенно рассказывает свою историю Ирина Алексеевна пожилому мужчине, который наотрез отказывается пользоваться банкоматом.

Чуть далее по коридору выстроилась другая очередь – около дюжины женщин атакуют телефон, позвонив по которому можно увеличить лимит снятия наличных в банкомате (звонить нужно в колл-центр на номер 8-800-501-48-80). "Сейчас можно только тысячу снять, а так можно позвонить и тебе разрешат снимать по 2 тысячи гривен в день", – объяснила журналисту Мария Геннадиевна.

Пенсионеры ополчились против банка "Киев"

Вкладчики этого банка имеют небольшое преимущество перед коллегами по несчастью из других банков. По крайней мере, та их часть, которая успела занять места в удобных кожаных креслах, расположенных в центральном офисе банка по ул. Богдана Хмельницкого. Остальным клиентам приходится стоять в очередях, перед каждой из шести касс толпится по 15-20 человек.

Журналисту рассказали, что сегодня уже были драки между вкладчиками, которые не поделили место в очереди. Солидный мужчина по имени Михаил объяснил причину волнений: "С утра можно было получить проценты по долларовым вкладам (не больше 100 долларов). Вот люди и разнервничались", – говорит он.

Хотя валюта быстро закончилась, тем не менее, осталась возможность получить эквивалент этой суммы в гривнях, по курсу 8,35 грн.

Вкладчикам, у которых депозиты были в национальной валюте, выплачивали проценты в размере не более 500 гривен в день. Однако после обеда сказали, чтобы очередь не занимали – деньги в кассах подходили к концу.

В палатке напротив банка вот уже который день дежурит группа пострадавших вкладчиков. Они призывают записываться в списки и объединять силы в борьбе против банка. В список "борцов за справедливость" уже записалось 768 клиентов финучреждения. Как объяснил один из активистов, основная масса записавшихся – это пенсионеры.

В Родовид Банке неспокойно

Несмотря на то, что в этом банке не ведена временная администрация, накал страстей в головном офисе Родовид Банка, никак не меньше, чем в предыдущих финучреждениях. В холле банка расположенного в бизнес центре "Парус" наблюдался полный аншлаг: вкладчики желающие забрать депозиты, пенсионеры стоящие за пенсиями, "зарплатники" – всего более 70 человек. Многих из них уже не удивляет появление журналистов и они складно начинают рассказывать свои истории.

"Получила у администратора квитанцию, по которой должны были дать деньги. Вот стою уже 3 часа, а касса закрыта – денег нет, ждем, когда привезут", – рассказывает Лариса Фомова, которая хочет забрать часть своего депозита. В течение одного дня можно получить только одну тысячу гривен, не зависимо от того это проценты по депозиту или сам депозит, срок которого уже истек.

В кассу, которая обслуживает юридических лиц, так же очередь. Главный бухгалтер небольшой фирмы рассказывает, что уже неделю не может получить деньги, предназначенные на выплату зарплаты сотрудникам: "В понедельник дали 1 тыс. грн, во вторник 3 тыс., я их равными частями среди 21 сотрудника поделила. Со следующего месяца мы будем обслуживаться в СЕБ Банке – здесь очень сложно".