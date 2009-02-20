Овсянка, сэр!

Как не протянуть ноги с голоду, когда в стране свирепствует экономический кризис? Некоторые британцы бросили курить, другие отказались от телевизора и отопления.

Читатели англоязычного сайта Всемирной службы Би-би-си делятся своими советами, как экономить.

Баллотируйтесь в парламент. Тогда все траты сможете списать как служебные расходы

RM

Если хотите сэкономить кучу денег, не голосуйте за лейбористов (если у вас есть работа).

Hokey Cokey, Лондон

Ешьте суп из овощей и рис - дешево и сердито, к тому же полезно. Но главный мой козырь - свитера. Загляните на досуге в ближайший секонд-хенд, купите там пару теплых свитеров и перестаньте отапливать дом.

T

Да не надо экономить деньги! Лучше потратьте их на самый лучший домашний кинотеатр, какой только можете себе позволить. Тогда вам больше не придется тратиться на развлечения вне дома. Вы вообще не будете выходить из дома, соответственно, ни с кем не познакомитесь и ни на ком не женитесь. В итоге детей у вас не будет, разводиться тоже не придется. В долгосрочной перспективе сэкономите кругленькую сумму.

The Wardster, Ипсвич

Вот вам радикальная идея. Бросьте курить, пить и вообще откажитесь от всех легальных и запрещенных дурных привычек. В кинотеатрах дерут бешеные деньги, так что берите лучше фильмы на дисках напрокат. В супермаркетах покупайте только продукты под их собственной маркой - дешевле обойдется.

Ричард, Ньюкасл

Баллотируйтесь в парламент. Тогда все траты сможете списать как служебные расходы.

RM

Я купила себе хлебопечку и теперь пеку собственный хлеб. Экономлю по фунту с буханки и имею экологически чистый продукт. За пару месяцев расходы на хлебопечку окупились. А еще я по воскресеньям варю целый котел супа и потом обедаю им на работе всю неделю - заедаю суп домашним хлебом. Это мне экономит 15-20 фунтов в неделю.

Лизи

Я бросила курить - экономлю 100 фунтов в месяц. Плюс аннулировала абонемент в спортивный зал, все равно я туда почти не ходила. Теперь делаю зарядку дома и экономлю на этом 30 фунтов в месяц. Продукты теперь закупаю строго раз в неделю - тоже экономия.

Сара Вили, Данди

Просто прекратите платить за телевизионную лицензию Би-би-си. Нечего кормить этих необъективных журналистов. Пусть попробуют выжить в реальном мире.

Джордж

Самое простое - уехать из Британии в какую-нибудь страну, где с самых работящих не берут таких драконовских налогов. На большую часть моей зарплаты финансируются пособия по безработице для ленивых и всякие зарубежные конфликты типа войны в Ираке.

Пит Марш, Лондон

Прежде всего, забудьте об отоплении. Мы последние месяцы грелись вокруг свечи. Причем зажигали ее только тогда, когда температура опускалась ниже нуля.

Стефании Снэйп, Ливерпуль

Вот вам отличный способ сэкономить - перестаньте покупать всякий ненужный хлам на распродажах.

spotlesslyclean