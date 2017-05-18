Рева: МВФ поддерживает пенсионную реформу, согласовываются 2-3 технических момента

Основной кредитор Украины Международный валютный фонд в целом поддерживает проект пенсионной реформы, предложенный правительством, сейчас согласовывается 2-3 технических момента, касающихся работы Пенсионного фонда.

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Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в четверг.

«Международный валютный фонд абсолютно нормально воспринимает наши договоренности (по пенсионной реформе - УНИАН)… Миссия МВФ будет тут еще 10 дней. Чтобы вы понимали, мы ведем диалог не по стратегическим вопросам, они уже давным-давно закрыты, а по некоторым деталям, которые не влияют на пенсионную реформу. Там два-три вопроса осталось чисто технического характера. Даже если мы по ним не договоримся - это не повлияет на саму реформу», - сказал министр.

По словам Ревы, Фонд также не выступает против «осовременивания» пенсий, предусматривающего их повышение для большинства пенсионеров уже с 1 октября.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди с отсутствующим страховым стажем смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

Ранее в МВФ заявляли, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включающей повышение эффективного пенсионного возраста.