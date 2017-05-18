В Украине заблокировали счета Яндекса
В офисе компании блокирование доступа к счетам связывают с указом президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций.
Компания Яндекс проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы. Об этом сообщает ТАСС.
"Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", - отметили в "Яндекс. Украина". В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
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При этом в Яндексе отметили, что "быстро решить проблему не получается", хотя компания продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.
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Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.
В Кремле заявили, что не забывают "принцип взаимности" в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.