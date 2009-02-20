Клиенты банков намерены пикетировать НБУ и СП

Представители 11 общественных организаций намерены 23 февраля, в день рождения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, провести под стенами Национального банка и Секретариата Президента пикет.

Об этом сообщил представитель ОГО «Захист» Юрий АЛЬМУЖНЫЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Участники пикета будут требовать от Нацбанка и коммерческих банков подписания Меморандума с требованиями выдачи депозитов, а также обеспечения доступа к кредитованию населения, запрета на повышение ставок по кредитным договорам и установления выплаты валютных кредитов по тому курсу, который был на момент подписания кредитного договора.

Кроме того, физические и юридические лица требуют разработки механизма кредитных каникул и возможности продления кредитных договоров с банками.

Планируется, что в пикете примут участие и перевозчики, которые сегодня митингуют на Окружной дороге возле Киева. Кроме того, организаторы раздали уже около 160 тыс. листовок и ожидают 23 февраля от 1 до 50 тыс. участников, в частности с регионов.

Вместе с тем, участники пикета намерены дать Нацбанку и комбанкам три дня на подписание Меморандума. Если этого не произойдет, то 13 марта организаторы обещают вновь собрать на пикет клиентов банков.