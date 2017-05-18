Служба финрасследований может начать работу с 2018 года - Гройсман

Правительство рассчитывает на принятие закона о создании Службы финансовых расследований (СФР) до конца текущего года, а начать работу СФР сможет с 2018 года.

Читайте такжеКабмин одобрил законопроект о создании Службы финрасследований

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с бизнесом в Киеве.

"Принятие законопроекта - до конца года… Мы проанализировали, что на запуск работы Службы финансовых расследований нужно 6-8 месяцев. Так что запуск - со следующего года", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 22 марта одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины законопроект о создании службы финансовых расследований (СФР), призванной заменить налоговую милицию, а также отделы по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и СБУ.

С 1 января текущего года налоговая полиция в Украине де-юре оказалась вне закона, поскольку и в правительстве, и в парламенте рассчитывали принять закон о создании Службы финансовых расследований, которая аккумулировала бы функции контроля всех видов финансово-экономических операций в стране и позволила бы ликвидировать экономические подразделения в других ведомствах, включая МВД и СБУ.

Однако, несмотря на то, что концепция закона уже представлена, в окончательной редакции, он так и не был вынесен на рассмотрение парламента. Ряд парламентариев в начале февраля предложили восстановить полномочия налоговой полиции в рамках принятия закона о налогообложении наследства. 23 февраля проект закона с нормой о налоговой полиции был вынесен на рассмотрение парламента, однако правка о налоговой полиции не была поддержана в сессионном зале.