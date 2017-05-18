Держатели еврооблигаций "ПриватБанка" инициировали судебное разбирательство в Лондонском арбитраже

Ряд держателей еврооблигаций «ПриватБанка» инициировали судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с намерением оспорить принудительную конвертацию своих облигаций в капитал после национализации финучреждения.

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Об этом УНИАН сообщил управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex», адвокат Виктор Мороз, который отметил, что на данном этапе стороны согласовывают процедуры арбитража и состав арбитров.

«После того, как стороны спора согласуют вышеуказанные вопросы, суд сможет перейти к рассмотрению спора по существу, по результатам которого держатели еврооблигаций надеются получить от банка справедливую компенсацию стоимости их бондов, принудительно конвертированных в капитал банка», - пояснил Мороз.

По его словам, пока судебное разбирательство инициировано от имени держателей еврооблигаций «ПриватБанка» на общую сумму в 17 млн гривень (первый и второй выпуски).

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«Остальные держатели еврооблигаций, объединившись в единую группу, планируют инициировать судебное разбирательство через трасти после его смены, обусловленной наличием конфликта интересов между трасти и банком», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, национализированный «Приватбанк» планирует 5 июня провести собрание держателей своих еврооблигаций двух выпусков на 375 млн долл. с погашением в 2018 году для назначения компании Madison Pacific Trust Limited новым доверительным управляющим вместо нынешнего Deutsche Trustee Company.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

После решения о национализации «ПриватБанк» заменил обязательства по облигациям трех серий на 595 млн долл. перед специальной компанией (SPV, Великобритания) на акции дополнительной эмиссии.