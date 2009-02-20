На межбанке к 12.00 доллар вырос до 8,48/8,52 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3850/8,5150, к 11:00 сузился спрэд 8,4100/8,5075, а к 12:00 цены выросли 8,4850/8,5250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2360, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2310/0,2355, а к 12:00 поднялись до 0,2330/0,2365. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 36,0600 (+0,2600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2584/86, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5455/10,7130, к 11:00 цены ушли вверх 10,5820/10,7190, и к 12:00 установились на следующих значениях 10,6950/10,7595.