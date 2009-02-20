Нафтогаз и госбюджет ухудшают перспективу транша МВФ

Пока в диалоге с Международным валютным фондом (МВФ) «мосты не сожжены», но по дефициту бюджета, который является основной проблемой, прогресса нет, считают эксперты Astrum Investment Management. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно предоставленной информации, другой проблемный вопрос в переговорах с МВФ, а именно сбалансирование бюджета "Нафтогаза Украины", сейчас стоит особенно остро. В ряде крупных городов уровень оплаты коммунальных услуг резко снизился, из-за чего выросли долги перед местными теплокоммунэнерго и "Нафтогазом".

«Предлагаемое МВФ решение проблемы доходов "Нафтогаза" - увеличение тарифов на газ, не сможет увеличить объем поступлений от населения, и дефицит бюджета компании в 2009 году сохранится. В такой ситуации государству придется поддержать оплату "Нафтогазом" текущих платежей перед "Газпромом", - считают эксперты Astrum Investment Management. - Мы ожидаем использования схемы, испытанной в декабре 2008 года: НБУ предоставит гривневый кредит госбанкам, они прокредитуют "Нафтогаз" и за полученные средства последний купит необходимое количество валюты у Нацбанка. По сути, это является дотированием компании за счет средств НБУ, но другого способа выполнения межгосударственных договоренностей с Россией сейчас нет».

Эксперты считают, что туманные перспективы получения нового транша от МВФ продолжают давить на восприятие украинского риска инвесторами - индекс EMBI+Украина вчера вырос на 26 пунктов до нового рекорда – 3 242 пункта.

В свою очередь, НБУ продолжает смягчать посадку гривни в новый курсовой диапазон. Вчера регулятор продал еще 111 млн. долл., и, по информации руководителя группы советников главы НБУ В.ЛИТВИЦКОГО, готов до конца квартала потратить еще 2,5 млрд. долл. Из этой суммы более 1 млрд. должны пойти на покупку долларов "Нафтогазом", что оставляет до 1,5 млрд. на интервенции в следующие 5 недель.

По мнению экспертов, удержание курса до 9 грн./долл. при таком уровне интервенций будет возможным, однако в случае, если новый транш от МВФ не будет получен, теряют смысл ориентиры по объему интервенций, и НБУ придется сократить свое присутствие на рынке и отпустить курс.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.