Литвин говорил с Ющенко о заявлении ВР, Кабмина и НБУ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН вчера во время встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО обсуждал возможность подписания совместного заявления парламента, правительства, Национального банка Украины и исполняющего обязанности министра финансов относительно выхода страны из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью журналистам.

Он отметил, что необходимо иметь общую позицию для выхода из ситуации.

По словам спикера, «необходимо изыскать дополнительно 20 млрд. грн., чтобы уменьшить дефицит бюджета, который сегодня в пределах 50 млрд.». «Тогда возможно возобновление диалога с МВФ», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, во время встречи с Президентом обсуждался вопрос прекращения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, что сразу стало своеобразным негативным сигналом Европейскому банку реконструкции и развития, Всемирному банку и другим международным финансовым организациям.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине «чрезвычайно сложная» и заметил при этом, что политики не осознают всю сложность ситуации, «потому что, с одной стороны, есть нереальный оптимизм, а с другой – тотальный катастрофизм».

При этом, что В.ЛИТВИН добавил, что необходимо наладить диалог между ветвями власти для принятия непростых решений.

По его словам, сейчас правительство предлагает на 9 млрд. увеличить поступления от акцизных сборов, а также дополнительно получить 6 млрд. грн. путем изменения пенсионного законодательства, и получить 5 млрд. грн. дополнительно путем повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По мнению В.ЛИТВИНА, правительство действует неправильно.

Он сообщил, что во время встречи с Президентом также ставил вопрос, почему было отозвано представление о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

По его словам, парламент готов был рассмотреть данный вопрос. «Возникает вопрос – или это желание держать на коротком поводке СБУ, или неуверенность, что будет положительное решение Верховной Рады», - сказал спикер.