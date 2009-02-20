Индекс производства базовых отраслей Украины в январе составил "минус" 32%

Национальный банк Украины начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей, показатель которого в январе 2009 года составил минус 32% в годовом измерении.

Об этом говорится в обнародованных Оценках экономического состояния Украины, которые подготовил Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка.

Как сообщалось, с 2009 года Государственный комитет статистики Украины, в связи с переходом на международные стандарты, отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП и будет их подавать ежеквартально. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

«Для оперативной оценки состояния экономики Департамент экономического анализа и прогнозирования внедряет в практику экономического анализа показатель «индекс производства базовых отраслей» (нарастающим итогом с начала года). Подобный индекс используется в статистических службах разных стран...», - говорится в сообщении Нацбанка.

Для расчета указанного показателя используются данные по динамике сельскохозяйственного производства, добывающей и перерабатывающей промышленности, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства и розничной торговли. Удельный вес указанных видов экономической деятельности в ВВП составляет больше 40%.

В состав индекса не входят виды экономической деятельности в сфере услуг (образование, здравоохранение, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом и т.п.) и чистые налоги на продукты. Ряд рассчитанного индекса производства базовых отраслей достаточно точно отвечает динамике ВВП, среднеквадратичная погрешность составляет 1,9; средняя линейная погрешность = 1,5.